نجاح إيقاف نزيف قرحة بالمعدة لمريض 46 سنة بمستشفى طيبة جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى إيقاف نزيف قرحة نازفة كبيرة بالمعدة عند مدخل الإثني عشر، وذلك عن طريق حقن أدرينالين وتركيب كلبسين لوعاء دموي نازف كبير بالمعدة لمريض عمره 46 سنة بتكلفة لا تتعدى 400 جنيه لمنتفعى التأمين الصحي الشامل.

وحضر المريض إلى طوارئ المستشفى بمدينة إسنا، وهو يعاني من قيء دموي وأنيميا حادة، حيث تم التعامل الفورى مع الحالة، وإجراء الفحوصات اللازمة وتقرر متابعة العلامات الحيوية وبداية بروتوكول علاجي لإيقاف النزيف وإرواء الحالة من نقل دم ومحاليل ومضادات النزيف، وعند دخوله منظار طواريء الجهاز الهضمي لإجراء إستكشاف تبين وجود كتلة تجلطية دموية كبيرة بالمعدة بجوار مدخل الإثني عشر وملاصقة لجدار المعدة، وتقرر إرجاء التدخل بالمنظار لحين إعطاء أدوية منشطة لتحريك المعدة وطرد التجمع الدموي طبيعياَ بدون نزيف، وعند إجراء منظار جهاز هضمي استكشافى اليوم التالي، تم إكتشاف قرحة كبيرة نازفة بها وعاء دموي نازف.

ونجح أطباء مناظير الجهاز الهضمي في التعامل مع القرحة بحقن الأدرينالين وتركيب كليبسين وإيقاف النزيف بنجاح، وتقرر خروج المريض من المستشفى بصحة جيدة ليعود بعد أسبوع بنزيف آخر، ويتم عمل منظار طواريء مرة أخرى لنجد إلتئام جزئي للقرحة وتركيب كليبس آخر للجزء المتبقي، وإيقاف النزيف تمام ويخرج المريض للمنزل بصحة جيدة.

وشارك في إجراء العملية كلا من الدكتور محمد عبد الفتاح القويري إستشاري الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة أسوان، والدكتور أحمد كريم أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور محمد صلاح الدين إستشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمتوطنة بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور عبد المؤمن على عبد الرحمن إستشاري التخدير، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض المكون من الشاذلي صبري ومصطفى ناصر وعبدالرحمن هاني.



