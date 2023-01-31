ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة متنوعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31451 طنا تشمل: 12892 طن يوريا و100 طن خميرة و4903 طن اسمنت و2331 طن رمل و11225 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23438 طن تشمل: 12552 طن قمح و1009 طن ذرة و3250 طن زيت طعام و4757 طن ابلاكاش و399 طن صويا و1111 طن حديد و360 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 235 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 982 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4909 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54608 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 109787 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3972 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5621 شاحنة.

وتمكنت الإدارة العامة للترانزيت بجمارك دمياط برئاسة صفوه عوض والى مدير عام الترانزيت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحه التهرب الجمركى والأمن الجمركى وإدارة الاستخبارات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى والجهات الرقابية بميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من عجينه يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش الخام المخدر داخل صفائح معدنية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد.