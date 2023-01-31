ميناء دمياط يحتفل باستقبال ناقلة الغاز رقم 500 منذ افتتاح محطة الإسالة

دمياط - هيثم مراد

قام اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بزيارة لمحطة إسالة الغاز التابعة لشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي بميناء دمياط، وذلك برفقة اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وعددا من قيادات الهيئة.

وشارك رئيس ميناء دمياط خلال الزيارة، احتفالات الشركة بمناسبة وصول ناقلة الغاز رقم 500 التى تستقبلها المحطة منذ بدء تشغيلها عام 2005.

كما قام رئيس مجلس إدارة الهيئة برفقة قيادات الشركة بالصعود على متن ناقلة الغاز HOEGH GIANT ، والتى ترفع علم سنغافورة، لتكريم طاقم العمل الخاص بها والاحتفاء بهم.

ومن جانبه نقل اللواء بحري أحمد حواش تهنئة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتلك المناسبة، مؤكدًا على توجيهات وزارة النقل باستمرار التنسيق بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي لضمان انتظام وتطوير حركة التشغيل بالمحطة، لافتا إلي انها تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز بالشرق الأوسط لما لذلك من أهمية كبرى للجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتشهد ميناء دمياط في هذه الأثناء حزمة من المشروعات التنموية العملاقة، أبرزها محطة حاويات "تحيا مصر 1" والتي تشهد هذه الأثناء اعمال تنمية البنية التحتية تزامنا مع خطة القيادة السياسية لتحويل مصر اكبر مركز تجاري لخدمات اللوجستيات، فضلا عن تطوير الميناء النهري، وبعض الأرصفة داخل الميناء تمهيدا لاستقبال اكبر خطوط الشحن العالمية للتعامل مع خدمات هيئة ميناء دمياط اللوجيستية.

وكانت ميناء دمياط قد أعلنت استقبال ناقلة الغاز "HOEGH GIANT" والتي ترفع علم سنغافورة لتحميل 66 ألف طن غاز مسال.