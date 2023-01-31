"مياه سوهاج" تنظم برنامج تدريبى للعمالة الحرفية لتنمية مهاراتهم السلوكية

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة نفذت بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى البرنامج التدريبى "التنمية البشرية وتطوير الذات" لرفع كفاءة وتنمية مهارات العمالة الحرفية، ما ينعكس على أدائهم الفنى وسلوكهم الوظيفى.
وأشار عبد الغفار إلى أن التدريب ينقسم إلى أربع برامج تدريبية، وأنه يتم تنظيم البرنامج التدريبية إجراءات ونظم العمل والبرنامج التدريبي المجال الفنى التخصصي والدورة التدريبية السلامة والصحة للقيادة الآمنة والإسعافات الأولية، وذلك خلال الفترة القادمة.
وقالت المهندسة دعاء ناصر، مدير الإدارة العامة للتدريب، إن الدورة التدريبية الحالية تستمر حتى 1 فبراير 2023 ويشارك بها 16 متدربا من السائقين لرفع كفائتهم.
وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، قد نظمت ورشة عمل "مواصفات الجودة الايزو 2015/9001" تمهيدا لحصول القطاعات الإدارية بالشركة عليها.
وأشار إلى أن ورشة العمل تستمر حتى 18 يناير الجارى، وأنه يشارك بورشة العمل مسئولى القطاعات والإدارات المستهدف حصولها على الشهادة خلال العام الحالى والتى تتمثل فى قطاع الموارد البشرية والإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة، والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وإدارة دعم النزاهة.
وأشارت المهندسة دعاء ناصر، مدير الإدارة العامة للتدريب إلى أن الحصول على شهادة الايزو يضمن تاهيل العاملين ورفع كفائتهم ووضع المعايير والإجراءات القياسية فى التشغيل بمختلف الإدارات الادارية والفنية والتجارية وتاهيل العاملين بتلك القطاعات مهنياً وعملياً باستخدام أحدث الاساليب التكنولوجية فى الادارة والاداء لتقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى ولتحقيق رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة