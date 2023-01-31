"مياه سوهاج" تنظم برنامج تدريبى للعمالة الحرفية لتنمية مهاراتهم السلوكية

سوهاج عمرو خلف

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة نفذت بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى البرنامج التدريبى "التنمية البشرية وتطوير الذات" لرفع كفاءة وتنمية مهارات العمالة الحرفية، ما ينعكس على أدائهم الفنى وسلوكهم الوظيفى.

وأشار عبد الغفار إلى أن التدريب ينقسم إلى أربع برامج تدريبية، وأنه يتم تنظيم البرنامج التدريبية إجراءات ونظم العمل والبرنامج التدريبي المجال الفنى التخصصي والدورة التدريبية السلامة والصحة للقيادة الآمنة والإسعافات الأولية، وذلك خلال الفترة القادمة.