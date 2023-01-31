"مفتاح القطار معايا".. زلة لسان جديدة تحرج بايدن فى مؤتمر بماريلاند

كتبت: نهال أبو السعود

ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن لديه مفتاح قطار أمتراك عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ بالكونجرس وأنه كان يركب 15% من رحلاته خلال ذلك الوقت مع المهندسين فى رحلات من وإلى ديلاوير.

شارك الرئيس البالغ من العمر 80 عامًا الذكرى في بالتيمور بولاية ماريلاند، بينما كان يروج لتخصيص 4 مليارات دولار من قانون البنية التحتية للحزبين البالغ 1.2 تريليون دولار والذى سيتم استخدامه لبناء عدد من أنفاق القطارات بالمدينة لتحل محل آخر من عام 1873.

وقال بايدن: "أستطيع أن أقول ذلك الآن لأن هناك قيادة مختلفة، اعتدت على ركوب حوالى 15% من الوقت مع المهندسين ، بشكل حقيقي .. أنا الرجل الوحيد الذي أعرفه - عندما توقفت عن ركوب امتراك - كان لديه المفتاح".

وقالت نيويورك بوست إنه من غير الواضح ما إذا كان بايدن روي القصة في وقت سابق على الرغم من انه عادة يشارك قصص وحكايات شخصية دائما ما تنهار تحت التحقيق وفقا للصحيفة، ولم يرد المتحدثون باسم شركة أمتراك على طلب التعليق.

وقال بايدن: "ركبت القطار بين واشنطن وويلمنجتون ذهابًا وإيابًا كل يوم كان فيه مجلس الشيوخ، وأخبروني أنه كان في المتوسط 117 يومًا في السنة ، حوالي 265 ميلًا في اليوم لقد انتقلت لأكثر من مليون ميل على امتراك ، وهذه ليست مزحة ، بما في ذلك أثناء عملي في منصب نائب الرئيس"، وتابع: "أيها الناس ، انظروا ، لقد قمت بـ 1000 رحلة عبر هذا نفق بالتيمور. لقد مررت بهذا النفق 1000 مرة.

وبحسب الصحيفة بايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق ، وكثيراً ما تكون صحته العقلية موضع نقاش بينما يستعد لإطلاق حملة إعادة انتخابه لعام 2024 - خاصة بعد أن سأل "أين جاكي؟" أثناء بحثه عن النائبة الراحلة جاكي والورسكي في سبتمبر، على الرغم من حزنه علنًا على وفاتها وحتى الاتصال بأسرتها لتقديم تعازيه فى أغسطس.