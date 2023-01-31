معلومات الوزراء يستعرض استثمارات الرياضة فى مصر خلال الفترة من 2018 لـ2022

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب مجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا يرصد خلاله تطورات الاستثمار في القطاع الرياضي في مصر خلال الفترة من 2018 حتى 2022، وفق تصريحات وزير الشباب والرياضة الأخيرة.

فعلى صعيد البنية الإنشائية الشبابية والرياضية؛ تملك مصر بشكل عام 1018 ناديًا و4050 ملعبًا خماسيًّا و4374 مركز شباب و7 مراكز تنمية رياضية ووحدات طب رياضي، وخلال 2018/ 2022 حصدت مصر نحو 2646 ميدالية واستضافت نحو 289 بطولة على جميع المستويات الدولية والقارية والعربية.

وبلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاعي الشباب والرياضة أكثر من 39.5 مليار جنيه، وإجمالي استثمارات القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية نحو 2.8 مليار جنيه، فيما بلغت استثمارات المشروعات الصغيرة والخدمية في السنوات الأربع الماضية 2.4 مليار جنيه، وإجمالي استثمارات الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية بلغت أكثر من 8 مليارات جنيه.

وفي مجال التصنيع الرياضي، تم إنشاء مصنع النجيل الصناعي بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وهو المصنع الوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يعتمد على مواد خام ألمانية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، ويعمل على توفير فرص عمل، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية، والتي تم إنشاؤها كشركة مساهمة مملوكة لوزارة الشباب والرياضة.