مصرع فتاة صدمها قطار المنصورة الزقازيق بمزلقان السنبلاوين

لقيت فتاة مصرعها عقب أن صدمها قطار المنصورة الزقازيق أثناء مروره من مزلقان مدينة السنبلاوين، وتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي مدينة السنبلاوين إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين بمصرع فتاة صدمها قطار المنصورة الزقازيق أمام مزلقان القطار بمحطة السنبلاوين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع فتاة فى العقد الثاني من عمره تدعي" إسراء ا"، مقيمه بمنطقة الحوال بمدينة السنبلاوين، بعد أن صدمها قطار المنصورة الزقازيق، وذلك أثناء عبورها من المزلقان أثناء وصول القطار الي المحطة ولم تنتبه الفتاة إلى وصول القطار فصدمها، ولقيت مصرعها على الفور، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها إلى مشرحة مستشفي السنبلاوين العام .

وتم إخطارا النيابة العامة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .