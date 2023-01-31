اليوم السابع
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مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى غرب بورسعيد

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:38 ص
مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى غرب بورسعيد اسعاف.. ارشيفيه
بورسعيد - محمد عزام

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لقيا شخصان مصرعمها، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام إحدى قرى غرب محافظة بورسعيد بطريق "بورسعيد - دمياط".

استقبل مستشفى النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، كلا من : محمد صلاح محمد على 35 سنة، ومحمد عبد الوهاب فريد بلال فرج 23 سنة، نتيجة تصادم سيارة ملاكى برصيف نادى الأبطال.

أكد مصدر طبي، أنه تم وضع الجثتين بمشرحة مستشفى النصر، تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وفي سياق متصل، لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 20 آخرين، مساء أمس الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد.

 

 

 

 

 


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