مصرع ثلاثة طلاب بكلية الطب في حادث تصادم مروع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

لقي ثلاثة طلاب بكلية الطب مصرعهم وأصيب رابع، ذلك بحادث تصادم مروع بمدخل مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

استقبل مستشفى فاقوس العام، ثلاثة جثث تم التحفظ عليهم تحت إشراف النيابة العامة، ومصاب بحالة خطيرة جارى تقديم له العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، من مأمور قسم فاقوس، إخطارا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بمدخل المدينة، أسفر عن مصرع ثلاثة طلاب وإصابة الرابع بإصابات خطيرة، وجري نقلهم بعدد 4 سيارات إسعاف الي مستشفي العام .

وأخطرت الحماية المدينة للمشاركة في استخراج المصابين بعد تحطم السيارة ملاكي بالكامل وسحب السيارات لفتح الطريق.

وتوالت التحقيقات بالواقعة تحت إشراف النيابة العامة، وصرحت بدفن الجثث.