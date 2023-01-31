مستشفيات عين شمس تنجح فى استئصال جلطة بالمخ لطفل بواسطة القسطرة المخية

نجح للمرة الثانية الفريق الطبى من أعضاء هيئة تدريس ووحدة أعصاب الأطفال ووحدة الأشعة التدخلية وقسطرة المخ بمستشفيات جامعة عين شمس، من إنقاذ حياة الطفل أحمد البالغ من العمر 12 عام، وذلك تحت رعاية الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

الطفل تم استقباله بمستشفى الأطفال الجامعى وهو يعانى من شلل نصفى نتيجة جلطة بالمخ وعلى الفور تم التنسيق بين أعضاء وحدة أعصاب الأطفال بكلية الطب بقيادة الدكتورة سحر حسنين والدكتور أحمد ريحان وفريق الأشعة التدخلية وقسطرة المخ بالدمرداش بقيادة الدكتور عمرو محمود والدكتور وسام شرين، والدكتور مصطفى فريد، والدكتور أحمد أبو الهدى والدكتور حسام محسن، والدكتور خالد عصام ومدرس مساعد بهاء الدين سيد، لإنقاذ الطفل.

وتم عمل جميع الفحوصات اللازمة فى وقت قياسى وعلى الفور تم الترتيب لعمل قسطرة مخية وتم إزالة الجلطة بالكامل واستعاد الطفل كفاءة الحركة بأطرافه الأربعة وتم انقاذه من إعاقة مؤكدة كادت أن تغير مجرى حياته.