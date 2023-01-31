محافظ كفر الشيخ يوجه بالدقة في التصحيح والمراجعة قبل اعتماد وإعلان نتيجة الإعدادية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تصحيح أوراق طلاب الشهادة الاعدادية، وأعمال رصد الدرجات بالكنترولات بالقطاعات الثلاثة، موجها بدقة الرصد، والمراجعة الدقيقة، قبل اعتماد واعلان النتيجة، لينال كل طالب حقه.

تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بقطاع كفرالشيخ، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية ورئيس عام الامتحانات، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وجلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقب، والمهندس صلاح حسنين ،مسئول قواعد البيانات المركزية.

ووجه وكيل الوزارة، مقدري الدرجات بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة الأعمال، مؤكدًا أنه تابع أعمال رصد الدرجات في غرف الكنترول وحث أعضاء الكنترول على الدقة في أعمال رصد الدرجات وسرية العمل، مشيراً إلى أن أوراق طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا الامتحان في الفصل الدراسي الاول 63281 طالب وطالبة مقسمين على ثلاث قطاعات.

وعلى جانب أجرى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلات مع المتقدمين لتيسير الأعمال مسئول التعليم الابتدائى بادارة قلين التعليمية ومدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

جاء ذلك بحضور دكتور علاء جوده وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ورشدي عبدالعزيز، مدير إدارة التعليم الإبتدائي، ومحمد عبد الوهاب مدير إدارة تنسيق وظائف التعليم العام.



متابعة اعمال كنترول تالسهادة الاعدادية بكفر الشييخ



مع اعضاء الكنترول بقطاع كفر الشيخ للشهادة الاعدادية وعدد من المقدرين



جانب من متابعة اعمال تصحيح أوراق طلاب الشهادة الاعدادية



جانب من متابعة كنترول الشهادة الاعدادية