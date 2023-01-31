اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:03 م
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محافظ قنا يفحص طلبات 75 مواطنا ويوجه بحلها

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:43 م
محافظ قنا يفحص طلبات 75 مواطنا ويوجه بحلها جانب من اللقاءات
قنا صابر سعيد

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واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، استقبالهما للمواطنين بمكتبيهما لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك فى إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

 واستقبل محافظ والسكرتير العام، 75 مواطنا، وعقدا لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

 ووجه محافظ قنا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التى تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التى تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم فى تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء فى حل الشكاوى.


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