محافظ بورسعيد: النظام الإدارى شهد تطورا غير مسبوق فى ظل تنمية المحافظة

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماعا، للوقوف على تطورات الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، فضلا عن متابعة مستجدات العمل في إدارات الاملاك والمالية بالديوان العام، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام و مديري (المالية ووالأملاك)، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالديوان العام والأحياء.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية التكامل والتعاون بين الإدارات المختصة لإنجاز العمل على أعلى درجة من الدقة والشفافية، مؤكدا أن النظام الإداري ببورسعيد شهد تطور غير مسبوق في ظل التنمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا، مما يتطلب التطوير المستمر لأداء العاملين، لضمان استمرار تنفيذ خطوات التنمية ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق التام بين الإدارات المختصة لسرعة إنجاز العمل في المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، موجها بالمرور الميداني لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل ، فضلا عن إعداد تقرير يوضح مستجدات العمل أولا بأول.