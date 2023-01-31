محافظ بنى سويف يتفقد شادر السلع واللحوم بقرية إبشنا.. ويستمع لطلبات المواطنين

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم الثلاثاء، شادر السلع واللحوم والخضروات بقرية إبشنا، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية، ضمن سلسلة شوادر و معارض "أهلاً رمضان" التي تنظمها المحافظة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ الشادر، المقام بمركز شباب القرية، ويضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم والخضروات وبيض المائدة، مشيداً بمعروضات الشادر الذى يوفر احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية وتبادل الحديث مع بعض المترددين على المعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة.

وأشار المحافظ إلى أن شادر إبشنا يأتي ضمن تنفيذ خطة المحافظة، لإقامة معارض وشوادر على مستوى قرى ومدن المحافظة، بواقع 7 معارض رئيسية بعواصم المدن و40 شادراً على مستوى القرى الأم بالمحافظة، والذى يتزامن مع شادر مماثل بقرية باروط، للتصدى لغلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ البيع والأسواق والرقابة على الأسعار.

وجدد المحافظ تأكيداته على أهمية تجنب بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة من قبل بعض المواطنين المتعلقة بتخزين أو شراء بعض السلع الأساسية بشكل مبالغ فيه يفوق احتياجاتهم الفعلية لضمان توافر تلك السلع، مشددا على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية والتحلي بالإيجابية حيال الإبلاغ عن أي مشكلة تواجههم فيما يتعلق بنقص المعروض أو عدم الالتزام بالأسعار المتفق عليها، لسرعة اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية من التموين وحماية المستهلك والإدارات المختصة بالمحافظة والوحدات المحلية.

رافق المحافظ خلال تفقد الشادر: المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطرى، وبعض التنفيذيين المعنيين من الوحدة المحلية والتموين.