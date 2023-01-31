محافظ أسوان يسلم كراسى كهربائية لحالات إنسانية

أسوان - صلاح المسن

سلم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، بتسليم عدد من الكراسى المتحركة والكهربائية لبعض المواطنين، الذين يعانون من أمراض العجز فى الأطراف والشلل الرباعى، بالإضافة إلى فرن لإنتاج الخبز لإعانة سيدة من الغارمات على سداد الديون المتراكمة عليها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أوجه الرعاية للأسر الأكثر إحتياجاً والبسطاء ومحدودى الدخل وتحت مظلة المبادرة الإنسانية "الناس لبعضهم" فضلاً عن صرف إعانات مالية لـ 3 حالات أخرى من أجل رسم الفرحة والبسمة على وجوه هذه الحالات المختلفة.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، على أن هذه الحالات جاءت نتاج اللقاء الجماهيرى الأسبوعى أثناء عرض شكواها ومطالبها مباشرة أو عبر التواصل المباشر بالواتس آب الخاص بمحافظ أسوان، أو خلال الجولات الميدانية.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن مبادرة الناس لبعضهم أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً منذ إطلاقها فى مارس 2020، لتقديم الدعم اللازم من حيث توفير المستلزمات والأدوية والكراسى المتحركة، بجانب تقديم الدعم المادى والنفسى لأسر ذوى الإحتياجات الخاصة وذلك ضمن ما تقدمه مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" من محاور عديدة منها التمكين الإقتصادى وتقديم كافة أوجه الرعاية المتنوعة لمحدودى الدخل بما يساهم فى تحقيق التكافل الإجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والوصول إلى التنمية الشاملة فى كافة المجالات الحياتية.