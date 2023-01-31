محافظ أسوان: الضرب بيد من حديد على المتلاعبين فى الأسعار.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

فاجأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، عدداً من محلات الجزارة والمخابز البلدية ومستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز لمتابعة حركة البيع والشراء فى الأسواق، ومدى توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية، بالإضافة إلى ضبط الأسعار والتصدى لكافة أشكال الاحتكار والغش التجارى، مؤكداً أنه سيتم الضرب بيد من حديد على المتلاعبين.

وخلال تفقده لأحد منافذ بيع اللحوم البلدية التابع لوزارة الزراعة بسعر 160 جنيها للكيلو الصافى للحوم الحمراء الخالية من الدهون، شدد اللواء أشرف عطية، على أهمية الالتزام بالأسعار المعلنة لتحقيق التوازن المطلوب فى العرض والطلب لأسعار اللحوم البلدية بشكل عام، والحفاظ على جودة اللحوم المبردة، وعدم التلاعب فى الأوزان أو سلامة المعروض من هذه اللحوم الطازجة، وهو الذى يتوازى مع النظافة العامة.

وتفقد "عطية" أيضاً أحد المخابز البلدية بوسط المدينة والذى ينتج 43 ألف رغيف يومياً حيث أستفسر عن مدى رضاء المواطنين لمستوى جودة رغيف العيش ووزنه بواقع 90 جرام ، كما تابع داخل المخبز آلية البيع بداية من ماكينة الصرف وحتى استلام المستهلك لأعداد الأرغفة المقررة له مروراً بعملية إنتاج الخبز ، وقد شدد محافظ أسوان أثناء تفقده لمستودع بوتاجاز الوفاء ( 2 ) ، والذى يوزع يومياً متوسط 1200 أسطوانة بتوكيل من شركة الغازات البترولية بتروجاس على الالتزام بسعر 75 جنيه لأسطوانة البوتاجاز ( 12.5 كجم ) من داخل المستودع ، و 80 جنيه للتوزيع المنزلى.

وأوقف المحافظ، أحد عربات الكارو المتجولة، ووضح صاحب العربة أنه يبيع بسعر 80 جنيه على المنازل ، مؤكداً أنه سيتم الضرب بيد من حديد على المتلاعبين سواء من أصحاب المستودعات أو عربات السريحة التى تقوم بالتوزيع داخل الأحياء والقرى حيث سيتم سحب الترخيص منهم ، مع توقيع غرامات مالية رادعة.

وأثناء استماعه لشكاوى واحتياجات المواطنين طالب محافظ أسوان المواطنين بالإيجابية من خلال الإبلاغ عن أى مخالفات بعد تصويرها ، ودعمها بالبيانات الكاملة عن الواقعة سواء على الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة 114 أو على خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ، و01091565955.



محافظ أسوانمع المواطنين



محافظ أسوان خلال جولته بأحدالمخابز



محافظ أسوان خلال جولته بأحد المستودعات



محافظ أسوان مع أحد الباعة المتجولين لاسطوانات البوتاجاز