محافظة الشرقية الأولى فى "حوافز تميز الأداء بإدارة الاستثمار العام محليا"

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام، ومراد رأفت، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطى، وسعد الفرماوى الخبيرين الوطنيين للمحافظة، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والمقدم محمد سالم وكيل إدارة المرور، والمقدم شريف عمران رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، ومديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ الاجتماع بترحيب محافظ الشرقية باللواء شريف أبو الدهب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية بمناسبة توليه مهام منصبة الجديد داخل المحافظة متمنيًا له التوفيق والسداد كما هنأ المحافظ الأستاذ مراد رأفت بمناسبة تعيينه سكرتير عامًا مساعدًا للمحافظة وكذلك تهنئة الأستاذ إسماعيل محمد السيد لتعيينه مديرًا للإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ.

وخلال الاجتماع حرص محافظ الشرقية على الترحيب بكل من المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية واللواء عماد الدكرورى رئيس مركز ومدينة الزقازيق واللواء ايمن على فهمى رئيس مركز ومدينة أبوحماد لانضمامهم لأعضاء المجلس التنفيذى متمنيًا لهم النجاح والسداد فى مهام عملهم بمراكزهم المختلفة.

ولترسيخ قيم الوفاء وتكريم كل من أعطى وأخلص قام محافظ الشرقية بتكريم الأستاذ نبيل سعيد السيد مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بمنحه هداية تذكارية وشهادة تقدير لبلوغه السن القانونى للمعاش وتقديرًا لما قدمه من جهد وأداء متميز لتطوير منظومة العمل خلال فترة عمله داخل أروقة الجهاز التنفيذى للمحافظة، متمنيًا له التوفيق فى حياته الجديدة.

هنأ محافظ الشرقية أعضاء المجلس التنفيذى بمناسبة فوز محافظة الشرقية بنسبه تقييم 100% فى مبادرة "حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" ضمن ست محافظات على مستوى الجمهورية ومنحها مبلغ إضافى من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة فى حدود 10% من المُعتمد لكل محافظة خلال عام (2022/2023) من المُستهدف توجيهها للمشروعات التى تدخل فى نطاق برامج التنمية المحلية، استكمالا لجهود الدولة المبذولة لادراج البعد البيئى فى الخطط التنموية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر فضلًا عن المشروعات التى تخدم مُبادرة تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة والمشروعات سريعة التنفيذ والدخول للخدمة والتى يستفيد منها المواطنون بشكل فوري.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من فريق العمل المشارك فى تنفيذ المبادرة مؤكدًا أن المحافظة تمتلك كوادر بشرية متميزة ساهمت فى نجاح ملف التنمية الاقتصادية وإجراء مسح اقتصادى للاستفادة من المنح المقدمة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وكذلك تصدر المحافظة فى تنفيذ مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية "حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي".