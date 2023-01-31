مجلس جامعة الأزهر يهنئ الكليات بانتهاء الامتحانات ويدعو الطلاب لزيارة معرض الكتاب

كتب لؤى على

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة لجميع العاملين في كليات الجامعة؛ بمناسبة انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، معربًا عن خالص تقديره لكل مَن تعاون في إنجاح الامتحانات مِن الأساتذة والموظفين والطلاب، وأهاب رئيس الجامعة بأعضاء هيئة التدريس العمل على سرعة إخراج النتائج.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة للدكتور حمدي سعد؛ بمناسبة تكليفه عميدًا لكلية الشريعة والقانون بطنطا.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب لاغتنام الإجازة، والإفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وزيارة أجنحته الثقافية خاصة جناح الأزهر الشريف الذي يتمتع بالكتب المفيدة والندوات المتميزة.

كما هنأ رئيس الجامعة الأمة الإسلامية بشهر رجب، مؤكدًا أنه شهر كريم يجب اغتنامه بالطاعات والاستعداد لشهر رمضان؛ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي رَمَضَانَ».

وكان قد أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تدرج وكيل الكلية الجديد في التعليم الأزهري وحصل على (الليسانس) في الشريعة الإسلامية دور مايو 1994م من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بتقدير عام: جيد جدًّا، وبدأ مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة التخصص (الماجستير) في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بتاريخ 1 /4/ 2001م بتقدير: ممتاز، وواصل مسيرته العلمية وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بأسيوط بتاريخ 20 /6 /2004م بتقدير: مرتبة الشرف الأولى، وعين مدرسًا بقسم أصول الفقه (حنفي) كلية الشريعة والقانون بطنطا اعتبارًا من 1 /9 /2004م، ورقي إلى درجة أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه (حنفي) كلية الشريعة والقانون بالقاهرة اعتبارًا من 29 /4/ 2020م.

كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور طه السيد الرشيدي، أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر؛ وكيلًا للدراسات العليا والبحوث بالكلية.

تدرج وكيل كلية الشريعة والقانون للدراسات العليا والبحوث جامعة الأزهر بدمنهور الجديد في التعليم الأزهري، وحصل على ليسانس الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور عام 1990م، ثم عمل بقطاع المعاهد بالأزهر الشريف، ثم عين أمينا للفتوى ومستشارًا لفضيلة المفتي بدار الافتاء عام 2000م - 2003م، ثم عمل بالمكتب الفني لوزير العدل عام 2004م وبدأ مشوار الدراسات العليا، ثم حصل على درجة التخصص (الماجستير) وعين مدرسًا مساعدًا تخصص القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور، ثم استكمل مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في السياسة الشرعية (تخصص جنائي) وعين مدرسًا بقسم القانون العام، ورقي بعد ذلك إلى درجة أستاذ مساعد، حتى حصل على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية، فعين رئيسًا لقسم القانون العام بالكلية.