مجلة الكرازة الكنسية تسلط الضوء على أول قداس بالسعودية بحضور الأنبا مرقس

كتب: محمد الأحمدى

ذكر العدد الجديد من مجلة الكرازة المرقسية والتي تصدر عن المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إقامة قداس عيد الميلاد المجيد للمرة الأولى فى السعودية.

وجاء في الصفحة السادسة من المجلة أنه في إطار العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تحت رعاية الرئيس السيسى والملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد الملك محمد بن سلمان، وبتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها بزيارة افتقاد للأقباط المصريين المقيمين في السعودية وذلك لمدة شهر انتهى بإقامة القداس الإلهى ليلة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقى مساء 6 يناير و 7 يناير 2023 للمرة الأولى في السعودية.



عدد مجلة الكرازة

وشملت الزيارة عدة مدن فى الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بإقامة القداسات وحضور أعداد كبيرة من الأقباط والاريتريين وممارسات كافة الصلوات والاجتماعات الروحية المتنوعة وبرعاية كاملة من السلطات السعودية، مع زيارة السفارة المصرية بالسعودية وحضور عشاء خاص بالسفارة. وقد قامت السفارة بمصاحبة زيارة المطران في كافة اللقاءات وتسهيل جميع الإجراءات.

وقدمت الكنيسة القبطية الشكر للسفير السعودي بالقاهرة والمسؤولين قائلة، في هذا الصدد نود أن نقدم الشكر الجزيل إلى السيد النقلي السفير السعودي بالقاهرة وأعضاء السفارة الموقرين على تسهيل إجراءات السفر لنيافة المطران والأب الكاهن المصاحب له.

وأضافت الكنيسة الأرثوذكسية في العدد الجديد من مجلة الكرازة، وإذ نقدم الشكر الله على ترتيب مثل هذه الزيارات التفقدية والتي تهتم بخدمة أبنائنا المغتربين في أي مكان للتواصل المستمر مع الوطن. وجدير بالذكر أن هذه هي الزيارة التاسعة لنيافة المطران منذ عام 2015 والتي تتم سنويًا لمدة أسبوعين أو أكثر في كل زيارة.

وذكرت الكنيسة أن المملكة العربية السعودية وهي دولة عربية إسلامية شقيقة لنا في مصر تشهد طفرة في التطوير والتقدم والازدهار والانفتاح على المجتمعات العالمية في رسوخ وثبات ومعاصرة، مما يتيح لها أن تكون صوتا فاعلا ومؤثرًا بين جميع الدول، ويعود الفضل لهذا التحديث والانفتاح إلى الملك، وسمو ولي العهد الذي يمثل جيل الشباب المنطلق نحو آفاق العالم المتقدم بكل قوة وحيوية، حفظ الله المملكة وتحيا بلادنا مصر.