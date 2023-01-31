اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 06:34 م
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متحف التمساح بأسوان يحتفل بالذكرى 12 على افتتاحه

الثلاثاء، 31 يناير 2023 06:01 م
متحف التمساح بأسوان يحتفل بالذكرى 12 على افتتاحه متحف التمساح
كتب محمد أسعد

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أحتفل، اليوم، متحف التمساح بمحافظة أسوان، بذكرى مرور 12 عاما على افتتاحه، والذى يوافق يوم 31 يناير من كل عام.
 
وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن متحف التمساح يُعد أحد أهم المتاحف النوعية بالمحافظة، وهو يقع بجوار معبد كوم أمبو في الجهة الشرقية لنهر النيل ليسلط الضوء على المعبود سوبك أحد معبودات مدينة كوم أمبو.
 
متحف التمساح (1)
 
وأوضح سعد زغلول مدير عام المتحف، أن الاحتفالية تضمنت تنظيم ندوة علمية للتعريف بالمتحف وأهم مقتنياته، وكذلك ورشة رسم للأطفال، بالإضافة إلى تنظيم جولات إرشادية تعريفية للزائرين، وتكريم العاملين المميزين بالمتحف.
 
متحف التمساح (2)
 
جدير بالذكر أن متحف التمساح يعرض عددًا من مظاهر عبادة المعبود سوبك الذي يتخذ هيئة التمساح وما أرتبط بها من تحنيط التماسيح وغيرها من الطقوس، ويضم نموذجًا لمقبرة تماسيح وعددًا كبيرًا من مومياوات التماسيح أكبرها مومياء يبلغ طولها 4.30 م، بينما يبلغ طول أصغرها 2 م، بالإضافة إلى مجموعة من أجِنة التماسيح، ونماذج للأعين والأسنان الذهبية والعاجية للتماسيح المحنطة.
متحف التمساح (3)
 
كما يحتوي المتحف على تماثيل بأحجام مختلفة للمعبود سوبك وبعض اللوحات النذرية، ونموذج مقبرة يحاكي ما تم اكتشافه في جبانة الشطب، التي توضح طرق الدفن، وتعرض التوابيت الفخارية التي احتوت على مومياء هذا الحيوان المقدس.

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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