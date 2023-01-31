مبادرة "ساند" تصل كفر الشيخ لتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية ..صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مبادرة «ساند» لدعم الشباب نحو التغيرات المجتمعية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، بمشاركة الكيانات الشبابية من أعضاء فريق شباب يدير شباب، أندية التطوع، أندية الفتاة، فرق الجوالة والجوالات، فريق مراكز شباب مصر أعضاء برلمان الشباب وأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

شهد انطلاق المبادرة واللقاء الحوارى الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وفى كلمته الافتتاحية رحب وكيل الوزارة بأعضاء الكيانات الشبابية، والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء الشباب المصرى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد محروس، أنه بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتوسيع مبادرة "ساند" بالتعاون مع الجهات الشريكة وخاصة الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات، من منطلق اهتمام القيادة السياسية بملف تمكين الشباب واستحداث المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تأهيل وتمكين الشباب من مواجهة المتغيرات المجتمعية، جاء ذلك بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة.

بدأ اللقاء بعرض فيديو عن مبادرة ساند، تضمن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن الاهتمام بملف تمكين الشباب لقيادة الجمهورية الجديدة، كما تضمن كلمة وزير الشباب والرياضة وإعلان انطلاق مبادرة " ساند " بمحافظات مصر بمشاركة الكيانات الشبابية وبدأ اللقاء بتناول الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء الشباب المصرى - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تعريف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعتمد على أربعة محاور تواجه أربعة تحديات، أولها ضعف الوعي بحقوق بثقافة حقوق الإنسان، ضعف المشاركة بالشأن العام، ومعرفة عدد اللاجئين بمصر التى بها 10 بالمائة من لاجئي العالم، تحدي التنمية الاقتصادية والأزمة الإقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية في ظل الأزمة العالمية، التحدي الأخير و هو تحدى الإرهاب و حماية الأمن والاستقرار بالوطن و تبنى الدولة المصرية لمنهج المصارحة و المكاشفة لمواجهة انتشار الشائعات و على سبيل المثال استحداث وزارة الشباب والرياضة وحدة "تصدوا معنا" لمواجهة الشائعات.

وأشار عضو مجلس حقوق الإنسان، إلى أن النخبة من الكيانات الشبابية أصبحوا نخبة بالمشاركة في الشأن العام بدليل مشاركتهم في الكيانات التطوعية دون انتظار مقابل مادى، مؤكداً أن اللقاء الحواري اليوم هو أكبر دليل على نهج الدولة المصرية، بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل ملف تمكين الشباب بتأهيلهم لقيادة الجمهورية الجديدة، لأنها تقوم على تولي الشباب المناصب القيادية، و الإستثمار في عقول الشباب و تأهيلهم بالتدريب مثل كيان أنشأته الدولة بقرار رئيس الجمهورية على خلفية توصيات مؤتمر الشباب الأول في 2016 وهو الأكاديمية الوطنية للتدريب، التى قدمت نماذج ناجحة تقلدت مناصب قيادية، تولاها بعد التدريب و التأهيل وغيرها من مشروعات الدولة المصرية كمظلة مجتمعية للمواطن المصري وحقه أن يحيا "حياة كريمة".