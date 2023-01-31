ماكرون: الأسلحة المقدمة لأوكرانيا يجب ألا تستهدف روسيا

وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا يجب ألا تستخدم لاستهداف الأراضى الروسية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندى مارك ريوتيه فى لاهاى، الاثنين، إن "أحد معايير توريد الأسلحة هو أنها يجب ألا تؤدي إلى تصعيد النزاع".

وتابع: "أي أن الأسلحة التي نقدمها يجب ألا تستخدم لاستهداف الأراضى الروسية".

ويأتي ذلك على خلفية قرار عدد من الدول الغربية تزويد أوكرانيا بدبابات غربية الصنع بعد نفاد مخزونها من الدبابات السوفيتية، بينما تقول أوكرانيا إنها تحتاج أيضا إلى الطائرات وصواريخ بعيدة المدى.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن بعض الدول، وخاصة فرنسا والولايات المتحدة، لا تستبعد تزويد أوكرانيا بالطائرات، فيما أعلنت ألمانيا رفضها ذلك.