اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون: الأسلحة المقدمة لأوكرانيا يجب ألا تستهدف روسيا

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:00 ص
ماكرون: الأسلحة المقدمة لأوكرانيا يجب ألا تستهدف روسيا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا يجب ألا تستخدم لاستهداف الأراضى الروسية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندى مارك ريوتيه فى لاهاى، الاثنين، إن "أحد معايير توريد الأسلحة هو أنها يجب ألا تؤدي إلى تصعيد النزاع".

وتابع: "أي أن الأسلحة التي نقدمها يجب ألا تستخدم لاستهداف الأراضى الروسية".

ويأتي ذلك على خلفية قرار عدد من الدول الغربية تزويد أوكرانيا بدبابات غربية الصنع بعد نفاد مخزونها من الدبابات السوفيتية، بينما تقول أوكرانيا إنها تحتاج أيضا إلى الطائرات وصواريخ بعيدة المدى.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن بعض الدول، وخاصة فرنسا والولايات المتحدة، لا تستبعد تزويد أوكرانيا بالطائرات، فيما أعلنت ألمانيا رفضها ذلك.


ماكرون

فرنسا

مارك ريوتيه

حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

موسكو

كييف

الاتحاد السوفيتى

المانيا

لاهاى



الموضوعات المتعلقة

تحول مرعب فى الحرب الأوكرانية.. 9 دول تبدأ إرسال دبابات إلى أوكرانيا

الإثنين، 30 يناير 2023 09:00 م

رئيس الوزراء البريطانى: بلادنا قادت العالم فى دعم أوكرانيا وفى مواجهة روسيا

الإثنين، 30 يناير 2023 05:30 م

الصين ترد على مزاعم أمريكية بمساعدة روسيا فى أوكرانيا

الإثنين، 30 يناير 2023 04:40 م

وزير الخارجية الإيطالى: الدفاع العسكرى ضرورى فى أوكرانيا من أجل السلام

الإثنين، 30 يناير 2023 03:21 م

رئيس وزراء أوكرانيا: لدينا خطة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى فى غضون عامين

الإثنين، 30 يناير 2023 10:35 ص

جونسون لـ"BBC": بوتين هددنى بتدمير بريطانيا فى دقيقة قبل حرب أوكرانيا

الإثنين، 30 يناير 2023 10:15 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة