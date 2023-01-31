اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 03:40 م
أكرم القصاص
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لا صحة للإفراج عن شحنات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ..إنفوجراف

الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:27 م
لا صحة للإفراج عن شحنات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ..إنفوجراف خليك واعى

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء.
 
خليك واعى0
خليك واعى
 
الشائعة:
الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق
 
الحقيقة:
- الهيئة القومية لسلامة الغذاء نفت تلك الشائعة
 
- أكدت الهيئة أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة تماماً
 ومطابقة للمواصفات القياسية وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة
 
- يتم سحب عينات من الشحنات الغذائية وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها
مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أى عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الدولية
 
- مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة

منتجات غذائية

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

مجلس الوزراء

الإفراج الجمركي

خليك واعى



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