اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لافروف: تلقينا رسالة أمريكية حول أوكرانيا من وزير الخارجية المصرى

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:56 م
لافروف: تلقينا رسالة أمريكية حول أوكرانيا من وزير الخارجية المصرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالموقف المصرى المتوازن والمسؤول تجاه الأزمة الأوكرانية والتي تدعو لحل الأزمة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لسماع أى اقتراحات جادة لتسوية الأوضاع جميعها بشكل كامل وشامل، مؤكدا أنه استمع لرسائل وزير الخارجية سامح شكري لضرورة وقف روسيا لكافة العمليات العسكرية، منتقدا تصريحات الأمين العام لحلف الناتو التي تطرق فيها لضرورة هزيمة روسيا في أوكرانيا.

أكد لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري أن وجهة نظر حلف "الناتو" تدفع نحو الصراع لأنهم يريدون "هزيمة روسيا وانتصار أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الدول الغربية تقوم بإملاءات على النظام الحاكم في أوكرانيا.

وأعرب لافروف عن امتنانه لإيصال الوزير سامح شكري رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن حول ضرورة وقف العمليات العسكرية وخروج موسكو من أوكرانيا.

وعن اعتماد الجنيه المصري من الجانب الروسي، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن العلاقات بين القاهرة وموسكو متشعبة وتسعى مصر للاستفادة الكاملة من العلاقات المشتركة والارتقاء بها وزيادة حجمها، مضيفا "استخدم الروبل والجنيه يحقق الهدف المنشود لتعزيز العلاقات."


زيارة شكري الي روسيا

زيارة سامح شكري الي روسيا

وزير الخارجية سامح شكري

سيرجي لافروف

علاقات مصر وروسيا

اخبار مصر

اخبار روسيا

العلاقات المصرية الروسية

العلاقات الروسية المصرية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة