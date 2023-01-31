كيف ارتفعت مساحة محصول القمح فى مصر عام 2021/2020.. إنفو جراف

كتب: مدحت عادل

قالت النشرة الـسنوية لإحـصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتى عام 2020/ 2021، إن مساحة محصول القمح التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة بلغت نحو 3.42 مليون فدان عام 2020/2021، مقابل 3.40 مليون فدان عـام 2019/2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.5٪، كما بلغت كمية الإنتاج 9.8 مليون طن عـام 2020/2021 مقابل 9.1 مليون طن عام 2019/2020 بزيادة بلغت نسبـتها 8.1٪.

وفى المقابل أضافت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت المساحة المزروعة بمحصول الأرز خلال نفس الفترة، حيث بلغت مساحة محصول الأرز نحو 1.1 مليون فدان عام 2020/2021 مقابل 1.2 مليون فدان عام 2019/2020 بانخفاض بلغـت نسبـته 7.0٪، وبلغت كمية الإنتاج 4.2 مليون طن عام 2020/2021، مقابل 4.4 مليون طن عام 2019/ 2020 بانخفاض بلغت نسبته 4.5٪.



مساحة محصولى القمح والأرز

وإجمالا بلغ إجمالى المساحة المحصولية 16.4مليون فدان عام 2020 / 2021 مقابل 16.3 مليون فدان عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.5٪، وبلغ إجمالى المساحة المنزرعة 9.6 مليون فدان عام 2020/ 2021 مقابل 9.5 مليون فدان عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبـتها 1.5 ٪.