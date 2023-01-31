كل ما تريد معرفته عن خراج الأسنان.. الأعراض والعلاج

كتبت فاطمة خليل

خراج الأسنان عبارة عن مجموعة موضعية من القيح يمكن أن تكون خراجات الأسنان مرتبطة بعدوى في لب السن أو عدوى تصيب اللثة والأنسجة المحيطة بالسن (خراج اللثة) أو مزيج من الاثنين، بحسب موقع " healthhub".

يمكن أن تنتشر خراجات الأسنان، إذا لم يتم السيطرة عليها، لتصبح التهابات في الوجه.

أسباب خراج الأسنان

الخراج هو نتيجة البكتيريا من اللويحة السنية التي تغزو لب السن. تدخل البكتيريا اللب من خلال تجويف (تسوس) أو كسر في الأسنان. تنتشر عدوى اللب وتصل إلى العظام المحيطة بطرف الجذر وتشكل خراجًا.

وفي الوقت نفسه ، يحدث خراج دواعم الأسنان، الذي يشار إليه عادةً باسم خراج اللثة، عندما تتراكم البكتيريا على شكل لوحة الأسنان تحت اللثة.

أعراض خراج الأسنان

قد تواجه بعضًا من الأعراض التالية أو كلها عندما يكون لديك خراج:

• إيلام الأسنان والمنطقة المحيطة بها ، خاصة عند اللمس والعض

• ألم شديد وخفقان يزعج النوم

• حساسية تجاه الطعام والشراب سواء كان شديد السخونة أو شديد البرودة

• حمة

• صعوبة في فتح فمك (المعروف باسم trismus)

• صعوبة البلع (المعروفة باسم عسر البلع)

الوقاية من خراج الأسنان

الفحوصات المنتظمة مع طبيب أسنانك هي أفضل طريقة للوقاية يمكن الكشف عن التسوس وعلاجه قبل أن يتحول إلى خراج.

إذا كنت تعاني من ألم شديد في الأسنان، يجب أن ترى طبيب الأسنان على الفور.

إذا كنت تعاني أيضًا من صعوبة في التنفس أو البلع، فيجب عليك الذهاب إلى أقرب قسم للحوادث والطوارئ إذا لم تتمكن من العثور على طبيب أسنان.

علاج خراج الاسنان

سيقوم طبيب أسنانك بإجراءات فورية لتقليل الألم والحد من العدوى، والتي قد تشمل ما يلي:

• تصريف القيح إما من خلال ثقب محفور في حجرة اللب، أو شق في الخراج أو خلع السن المصاب يتم ذلك عادة تحت التخدير الموضعي. قد تحتاج حالات العدوى الشديدة إلى دخول المستشفى

• المضادات الحيوية والمسكنات

بمجرد أن تهدأ العدوى الحادة ، إذا كان من الممكن الحفاظ على السن ، سيقدم لك الطبيب خيار إنقاذ السن بعلاج قناة الجذر.

مضاعفات خراج الأسنان

يمكن أن تنشأ المضاعفات عند ترك الخراج دون علاج:

• قد تنتشر العدوى في الوجه والأجزاء الأخرى

• التهاب العظم والنقي هو عدوى تصيب العظام تسببها البكتيريا من الخراج المنتشر عبر مجرى الدم

• يمكن أن تتكون الخراجات حول طرف جذر السن المصاب.