ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدثة باسم الشرطة كيم إيلدر، قولها إن العنصر - ويدعي بيرستون هيمفيل - "أعفي من الخدمة في بداية التحقيق في وفاة تاير نيكولز مع العناصر الخمسة المتهمة".

وأشارت المتحدثة إلى أن قرار إيقاف الشرطي عن العمل يأتي انتظارات لصدور نتائج التحقيق في الحادث.

وكانت تظاهرات غاضبة قد خرجت في مدينة ممفيس؛ احتجاجاً على مقتل الشابّ الأمريكى الإفريقى، على يد الشرطة، حيث أغلق المحتجّون طريقاً رئيسياً وساروا هاتفين "لا عدالة لا سلام". كما تجمّع نحو مئة شخص في تايمز سكوير بمدينة نيويورك، وردَّدوا شعارات مماثلة ورفعوا لافتاتٍ كتب عليها: "ضعوا حدّاً لإرهاب الشرطة".

ويُظهر مقطع فيديو التُقط بكاميرات الشرطة وكاميرا لمراقبة الشوارع، عناصر الشرطة يعتقلون نيكولز، ويحاولون تثبيته باستخدام صاعق ثم مطاردته بعد محاولته الفرار منهم.

وتُظهر مشاهد نيكولز، وهو يصرخ وينادي والدته، ويئن بسبب إقدام العناصر على ركله ولكمه مراراََ.