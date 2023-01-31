فرص عمل للشباب فى الوادى الجديد برواتب تصل لـ5000 جنيه.. اعرف التفاصيل

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، توافر 29 فرصة عمل للشباب الذكور في تخصصات مختلفة تشمل عامل زراعي، ميكانيكي وكهربائي بيوفيت، وميكانيكي مولدات، ومشغل أجهزة، وسائق لودر، وفني مولدات، وأفراد أمن، وسائقين، وعمال نخيل، وذلك بـ4 شركات قطاع خاص، برواتب تبدأ من 3000 جنيه وتصل لـ5000 جنيه، مشيرة أنه يمكن التقديم على وظائف الخالية من خلال ديوان المديرية بالوادي الجديد.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها

الوظائف المطلوبة

1-فرص عمل بأحد الشركات تطلب 5 شباب لشغل الوظائف الأتية:

أ-ميكانيكي بيوفت

ب-كهربائي بيوفت

ج-ميكانيكي مولدات

د-مشغل أجهزة

الشروط والمزايا

أ-المؤهل: متوسط

ب-العمر ما بين 20 و 35 سنة

ج-الراتب ما بين 3000 و4000 جنيه

د-توفير سكن ووجبات - عقد دائم

2-فرص عمل بأحد الشركات تطلب 7 شباب لشغل الوظائف الآتية:

أ-فني مولدات

ب-سائق لودر

ج-عامل زراعي

د-مشغل أجهزة

الشروط والمزايا

أ-المؤهل: متوسط

ب-العمر ما بين 20 و 35 سنة

ج-توفير سكن ووجبات - عقد مؤقت

د-الراتب ما بين 3500 و 5000 جنيه

3-فرص عمل بأحد الشركات تطلب عدد (8) عامل زراعي من الذكور

الشروط والمزايا

المؤهل: دبلوم زراعةالعمر ما بين 19 و 35 سنة

ج-توفير سكن ووجبات وبدل انتقالات – عقد مؤقت

د-الراتب: 3000 جنيه

4-فرص عمل بأحد الشركات تطلب 9 شباب لشغل الوظائف الآتية:

أ-عدد (2) فرد أمن

ب-عدد (1) سائق سيارة

ج-عدد (4) عامل بيفوت

د-عدد (2) عامل نخيل

الشروط والمزايا

أ-المؤهل: متوسط

ب-العمر ما بين 20 و35 سنة

ج-توفير سكن ووجبات – عقد مؤقت

د-الراتب ما بين 3000 و 4000 جنيه