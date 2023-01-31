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"عطارد" يزين السماء ويشاهد بسهولة بالعين المجردة فجر اليوم.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:00 ص
"عطارد" يزين السماء ويشاهد بسهولة بالعين المجردة فجر اليوم.. اعرف التفاصيل عطارد
كتب محمود راغب

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يصل كوكب عطارد صبيحة اليوم الإثنين 30 يناير 2023 إلى استطالته العظمى الغربية الصباحية - اقصى مسافة زاوية من الشمس - وهي فرصة لرصد الكوكب  فوق الأفق الجنوب الشرقي قبل شروق الشمس. 
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه لرصد عطارد يجب أن يكون الأفق مكشوف بالكامل ويتم النظر باتجاه موقع شروق الشمس حيث سيظهر عطارد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان إلى أعلى يمين موقع شروق الشمس وربما قد تحتاج لاستخدام المنظار في حال كانت السماء ليست صافية تمامًا بالقرب من الأفق .
 
نظرًا لأن عطارد أقرب كوكب إلى الشمس ومداره بين الأرض والشمس فإن هذا الكوكب يكون بالقرب من الشمس كما يرصد في سماء الأرض ولكن صباح الاثنين سيكون الكوكب بزاوية 25 درجة غرب الشمس. 
 
نظرًا لحركة عطارد حول الشمس في مدار شديد الاستطالة ( بيضاوي الشكل ) فإن استطالته العظمى متغيرة من حوالي 18 إلى 28 درجة. 
 
بشكل عام أفضل وقت لرصد عطارد في استطالته العظمى يعتمد بشكل أساسي على الموسم الذي يحدث فيه، فأقصى استطالة عظمى هي التي تكون متزامنة مع حدوث الاعتدال الربيعي و الأقل تلك التي تحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي .
 
 

كوكب عطارد

عطارد

استطاله عطارد

عطارد يصل استطالته العظمى

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