طلاب فريق الفورمولا بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان يغادرون لإنجلترا

أعلنت جامعة حلوان سفر 4 من الطلاب المشتركين والمُمثلين لفريق مسابقة الفورمولا بكلية التكنولوجيا والتعليم لإنجلترا، فى إطار تبادل الخبرات العلمية بين طلاب الجامعتين، وفى ضوء التعاون المثمر بين كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ونظيرتها بجامعة اكسفورد برووكس.

ويأتى ذلك بدعم ورعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور ابراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وإشراف الدكتور أحمد الجيوشى فتوح نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفنى وبالكلية ومتابعة الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات.

أشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذه المسابقة بمثابة فرصة للطلبة للتفكير والإبداع، موضحًا أن المشاركة تأتى كأحد مكونات التعاون مع جامعة اكسفورد برووكس الإنجليزية وبدعم من جانب المجلس البريطانى فى القاهرة ويتضمن مجال التغيرات المناخية وجهود الحد من انبعاثات الكربون كمسبب رئيسى فى ظاهرة الاحتباس الحراري.

كما أشار الدكتور أبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم إلى الدور الفعال للطلاب أثناء الاجتماعات الدورية لأعضاء الفريق والنشاط الدائم حيث قام 12 من الفريق بزيارة ميدانية لمقابلة طلاب فريق الفورمولا بكلية الهندسة جامعة عين شمس وكان الهدف من الزيارة هو معرفة كيفية تكوين الفريق وكيفية إدارته، وكذلك رؤية تصميم السيارة الذى نفذه فريق عين شمس وكيفية تصنيعه، واكتساب خبره ليكونوا على علم بكيفية شراء الخامات.

أوضح الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفنى والاستاذ بالكلية أن مشروع الفورمولا الطلابية يعتبر تحدى تعليمى تنظمه مؤسسه المهندسين للسيارات فى انجلترا لتطبيق المعرفة العلمية والعملية وتأهيل الطلاب فى مختلف المجالات الهندسية الى وظائفهم المستقبلية، وأن سفر الطلاب يهدف لتبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس والطلاب فى الجامعتين فى التوعية بمخاطر التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري Global Warming كنتيجة مباشرة للانبعاثات الكربونية من القطاعات الصناعية والمركبات المختلفة فى قطاع النقل، كما أكد على أن الفريق قادر على الابتكار والتميز من خلال المشاركة الفعالة بين أعضاء الفريق والتعاون والتعليم القائم على البحث العلمى والمناقشة من خلال خطة عمل واضحة.

وفى نفس السياق شارك إثنين من الفريق فى مؤتمر المناخ COP27 فى نوفمبر 2022 فى شرم الشيخ وذلك لعرض أهداف ومخرجات مشروع التعاون الجامعى المشترك فى سياسات التغيرات المناخية نحو انبعاثات كربونية صفرية.

جدير بالذكر أن الطلاب المشتركين فى السفر وممثلين نيابة عن فريق الفورمولا هم هند ممدوح، امل عبد الرحمن، عبد الرحمن عبد الفتاح، سيد رمضان.