طقس الغربية الآن.. أجواء باردة ورياح بمراكز ومدن المحافظة.. صور

الغربية - محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، أجواء باردة مع وجود رياح متوسطة بأنحاء المحافظة، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار.

وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارتي المرور والحماية المدنية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح يزيد الاحساس ببرودة الطقس ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، دافئ جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية ليلا على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر .