طائرة ركاب تحلق لمدة 13 ساعة ثم تهبط بنفس مطار الإقلاع.. اعرف التفاصيل

كتب خالد إبراهيم

حلقت طائرة ركاب أقلعت من دبى لمدة 13 ساعة وهبطت فى نفس المطار بعد أن اضطرت إلى الدوران فى الجو، حيث أقلعت الرحلة EK448 فى الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلى يوم الجمعة وكان من المفترض أن تهبط فى أوكلاند، نيوزيلندا، بعد 16 ساعة، لكن انتهت رحلة طيران الإمارات بالهبوط فى دبى بعد منتصف ليل السبت مباشرة بسبب الفيضانات الشديدة فى مطار أوكلاند.



خط سير الرحلة

نصف المسافة

قطعت الطائرة حوالى نصف الرحلة التى تبلغ 9000 ميل قبل أن تضطر إلى العودة إلى مطار المغادرة، وتم إعلان حالة الطوارئ فى مدينة كيوى بعد هجمة غزيرة جلبت الفوضى إلى مركز النقل.

تقييم الأَضرار

قال المطار على تويتر: "يقوم مطار أوكلاند بتقييم الأضرار التى لحقت بمحطتنا الدولية ولسوء الحظ قرر أنه لا يمكن تشغيل أى رحلات دولية اليوم .. نحن نعلم أن هذا أمر محبط للغاية ولكن سلامة الركاب هى أولويتنا القصوى"



صور من المطار

أُجبر أكثر من 2000 راكب على البقاء ليلاً فى المحطات ليلاً يوم الجمعة عندما أُلغيت الرحلات الدولية والمحلية فجأة حتى يوم الأحد، حيث هطلت أمطار غزيرة وعواصف رعدية.

تم تحطيم سجلات هطول الأمطار فى المدينة، حيث سجل المطار 9.8 بوصات فى 24 ساعة حتى 9 صباحًا يوم السبت، متجاوزًا أعلى مستوى فى عام 1985 عند 6.3 بوصات.

تم تقييم ما لا يقل عن 5000 منزل وشركة تجارية لأضرار الفيضانات والانهيارات الأرضية وظلت عدة طرق مغلقة، تم رفع حالة الطوارئ فى أوكلاند والمناطق المحيطة بها صباح يوم الاثنين، لكن عمدة أوكلاند واين براون حذر من أن الظروف الخطيرة قد تعود.