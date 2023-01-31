ضبط 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر فى حملة تموينية بمركز ومدينة طلخا بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة وذلك بالإشترك مع جهاز حماية المستهلك، حيث تشكلت الحملة برئاسة سامى ابراهيم وعضوية مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية، وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة أحمد عبد العزيز مدير الفرع بالدقهلية، وعضوية السيد علام

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات حيث تم ضبط 1000 علبة سجائر بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة، ضبط 4 محلات متنوعة الأنشطة لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الخاص بالإعلان عن الأسعار للمواطنين وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.

وتاتي تلك الحملات بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الأستاذ السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتأكيد علي استمرار الحملات فى مواجهة المخالفين.