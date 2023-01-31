ضبط راكب حاول تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس وراكب أخر بحوزته شرائط مخدرة

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، كما تم ضبط راكب مصري اخر بحوزته شرائط لعقاقير مخدرة.

الحالة الاولي، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي و مينا فهيم مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات فارغة، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود علب فارغة وشهادة ضمان "جرانتي" بين طيات الملابس قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من أحمد صبري وحسام الشافعي وكريم يوسف مآمير الجمرك لتفتيش جميع حقائب الراكب بدقة مما اسفر عن وجود علب فارغة اخري فقام بتكليف كل من هاني محمود و احمد عادل فتحي مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا في حضور بكري عزب رئيس القسم بادارة الامن الجمركي مما اسفر عن ضبط كيس من القماش بداخله حلق من الذهب مرصع بفصوص من الاحجار الكريمة و كيس اخر بداخله حلق مرصع بفصوص أيضا و "كوليه" من الذهب مرصع بفصوص ملونة من الاحجار الكريمة.

أما الحالة الثانيةأ كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الطيران القادمة من دبلن حيث تم ضبط راكب مصري ايضا بحوزته ٥ شرائط لعقار الترامادول المخدر و ١٢٧ كبسوله لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات باجمالي٢٢٧ قرص وكبسولة، تم الضبط بواسطة كل من الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك و إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على الصالة.

امر تامر رمزي قاسم مدير الادارة الرابعة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول، كما أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.