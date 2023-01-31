صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين.. غدا

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الأربعاء فى صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيه 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية ،من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كذلك توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد أكد أن المحافظات تواصل يومياً فتح أعداد من ‏معارض "أهلا رمضان"، وأن عدد ‏المعارض التي تم افتتاحها تخطى الـ200 معرض بكل ‏المحافظات، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشوادر بالقرى ‏والنجوع، إضافة إلى الشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية، ‏والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين.‏

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع الغذائية لمعارض "أهلا رمضان" كما توفر الوزارة السلع على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية .