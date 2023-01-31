صحة الدقهلية تكشف إنجازات "رعاية أطفال السن المدرسى والشباب والمراهقين "

الدقهلية : محمد الحبشي

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة رعاية أطفال السن المدرسى والشباب والمراهقين، بقيادة الدكتورة ولاء السعيد فودة لاسيما فى مجال الفحص الطبى الدورى الشامل حيث حققت الإدارة نسبة 99.7% من إجمالى المستهدف والبالغ 383 ألفًا.

وكشف "مكين" عن تطعيم نحو 254 ألف طالب ضد الالتهاب السحائى بنسبة 88.3% فيما بلغت نسبة التطعيم ضد الثنائى 99.1% إضافة إلى فحص نحو 48 ألفًا من طلاب الصف الأول الابتدائى بمدارس الريف ضمن المبادرة الرئاسية للأنيميا والتقزم.

من جانبها اعلنت الدكتورة ولاء السعيد فودة أنه خلال العام الماضى جرى تفعيل برنامج عيادات صديقة للشباب والمراهقين بعدد 145 وحدة صحية حيث بلغ إجمالى المترددين عليها 248ألفًا لافتة إلى أن توجيهات القيادة السياسة كانت تدعو إلى الاهتمام بالشباب والمراهقين، وهو ما دفعنا بصحة الدقهلية لنهتم بهم كما أعطانا الحافز لنقدم خدمة وقائية توعوية وتثقيفية ومشوره تستهدف أعمار من سن 10 إلى 24 سنة.

تاتى تلك التوجيهات بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم أفضل أوجه الرعاية لأطفال المدارس والشباب والمراهقين.