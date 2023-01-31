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شكرى يؤكد لنظيره الروسى سعى مصر لإيجاد حلول دبلوماسية للصراع فى أوكرانيا

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:54 م
شكرى يؤكد لنظيره الروسى سعى مصر لإيجاد حلول دبلوماسية للصراع فى أوكرانيا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مباحثاته مع وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن أمس في القاهرة تطرقت للأزمة الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى أنه تناول الأزمة الأوكرانية مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف والاستماع للرؤية الروسية بخصوص الأزمة، مشيرا إلى ضرورة التوافق على إطار سياسي ودبلوماسي ينهي الصراع العسكري في أوكرانيا والتعامل مع القضايا بما يلبي مصالح كافة الأطراف.

وأشار وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية روسيا في موسكو، أن مصر ستواصل جهودها في السعي لإيجاد حلول دبلوماسية لهذه الأزمة.

 

 


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