شبكة طوارئ الإسماعيلية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار غدًا

كتب - السيد فلاح

تشهد محافظة الإسماعيلية ، غدًا الأربعاء، اضطرابًا في حالة الطقس على كافة الأنحاء، مع نشاط واضح للرياح على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية.

وقالت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، إن المحافظة سوف تشهد غدًا أجواء شتوية علي أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح يزيد من الأحساس ببروده الطقس، كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلي استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة علي مناطق متفرقه من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحبه نشاط رياح سرعتها (70:60 كم/س) ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وارتفاع الأمواج من (4.5:3 متر).

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفه قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة ووسط سيناء تمتد مساءً إلي مناطق من القاهره الكبري، وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا، الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات.

وحذر اللواء مهندس هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، من فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.