شاب ليبى يحرق أفراد أسرته الخمسة بذريعة ممارسة ضغوط عليه وسوء معاملتهم له

كتب: أحمد جمعة

أقدم شاب ليبى على حرق أفراد عائلته الخمسة، بعدما سكب البنزين فى محيط المنزل وأشعل النار فيه أثناء نومهم، في جريمة بشعة هزّت الليبيين، كشفت وزارة الداخلية الليبية، في بيان لها ملابسات مقتل عائلة مكونة من خمسة أفراد في مدينة غريان غرب البلاد، بعد نشوب حريق بمنزلهم، وقالت إن التحقيقات أسفرت عن الوصول إلى المتهم الرئيسي وهو الابن البكر للعائلة وأحد الناجين من الحريق.

وأوضحت وزارة الداخلية الليبية أن الجاني اعترف بقيامه متعمّدا ومع سبق الإصرار والترصد بقتل والديه وأخيه وأخواته بمنزلهم عقب انتظارهم حتى نومهم، مشيرا في اعترافاته أنه عند الساعة الثالثة صباحا، أحضر وعاء سعته 7 لترات به مادة البنزين وقام بسكبها في أنحاء المنزل، وقبل وصوله أمام الباب الرئيسي تعثر بأخيه الناجي الثاني الذي كان نائما هو الآخر وتمكن من الخروج، ثم قام بإضرام النار بالمنزل لتضليل العدالة.

وأشارت الداخلية الليبية إلى أن المتهم أكد أن سبب ارتكابه لهذه الواقعة، هو سوء معاملة أفراد أسرته له بممارسة ضغوط عليه، وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم إحالته الى النيابة العامة.