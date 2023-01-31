سقوط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة وحدات التكييف الخارجية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة وحدات التكييف الخارجية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الوحدة الخارجية للتكييف المعلقة خارج مسكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (فرد روسى وطلقتان من ذات العيار)، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" وأقر أحدهما بحيازته للسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى .

كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة وحدات التكييف من العقارات بذات الأسلوب، واعترفا بارتكاب واقعتى "سرقة"، وتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية" (عامل خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وكذا "سيارة نقل" أقر باستخدامها فى نقل المسروقات للمخزن ملكه .

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.