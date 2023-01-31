سفير مصر بالمغرب يكشف استعدادات الأهلى لضربة بداية المونديال أمام أوكلاند سيتى

كتب: أحمد جمعة

كشف سفير مصر لدى المملكة المغربية ياسر عثمان الترتيبات التى قامت بها السفارة المصرية لدى الرباط لتوفير كافة سبل الراحة لبعثة فريق النادى الأهلى المشارك فى كأس العالم للأندية التى تنطلق غدا بمواجهة بين الشياطين الحمر وفريق أوكلاند سيتي.

وأشار السفير ياسر عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن فريق النادى الأهلى سينتقل اليوم الثلاثاء للمبيت فى مدينة طنجة التى سيلعب بها أولى المباريات غد الأربعاء، مؤكدا زيارته إلى بعثة الفريق ولقاءه مع الكابتن محمود الخطيب يوم الأحد الماضى فى تطوان أثناء مران الفريق، لافتا إلى أن الجانب المغربى يوفر كافة الإمكانيات اللازمة للبعثة والاستقبال كان ممتازا سواء من السلطات المغربية أو الجمهور المغربي.

ولفت إلى أن مندوب السفارة المصرية لدى الرباط وأباء الجالية المصرية قد استقبلوا بعثة فريق النادى الأهلى لدى وصولها إلى مطار طنجة الدولية ( على بعد حوالى 300 كم من الرباط)، مؤكدا احتشاد المئات من أبناء الجالية المصرية للترحيب بالنادى الأهلى، بالإضافة لاستقبال بعثة الأهلى من قبل اتحاد الكرة المغربى، أعقب ذلك انتقال البعثة فى موكب إلى مقر القائمة فى فندق بمدينة تطوان (على بعد 70 كيلومتر من طنجة)، كما تم توفير ملعب للتدريب فى مدينة تطوان.

وأكد السفير المصرى لدى المغرب عدم وجود أى مشكلات أو عقبات تواجه بعثة فريق النادى الأهلي.

حول عدد الجماهير المتوقع حضورها لمباراة الأهلى أمام أوكلاند سيتى، أكد السفير ياسر عثمان أن المئات من أبناء الجالية سيسافرون إلى مدينة طنجة لحضور مباراة الأهلى، كاشفا عن ترتيبات من خلال شركات سياحة معتمدة لنقل عدد من المشجعين من مصر إلى المغرب لتشجيع النادى الأهلى.

وتوقع السفير المصرى لدى المغرب ياسر عثمان أن يشجع الجمهور المغربى النادى الأهلى فى مبارياته نظرا لجماهيرية الأهلى فى المغرب وحب الجمهور المغربى لمصر.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى النيوزيلندى فى مونديال الأندية سيكون فى التاسعة من مساء غدًا الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وخاض الأهلى أمس الأول، الأحد، أول مران بالمغرب استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية التى تقام خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير.

موعد مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى النيوزيلندي

ويلتقى الأهلى مع أوكلاند فى التاسعة مساء الأربعاء الموافق 1 / 2 / 2023 بتوقيت القاهرة، ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الختامى فى تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتى النيوزيلندى بطل أوقيانوسيا.

انهاء مران الأهلى مُبكرًا بالمغرب

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، أمس الإثنين، فى إنهاء مارسيل كولر المدير الفنى، المران الأساسى للفريق مبكرًا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وقلّص المدير الفنى فقرات المران الجماعى للفريق، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين وخوفًا من تعرضهم لنزلات البرد الشديدة. واستكمل اللاعبون جانبًا من الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم الملحق بملعب المباراة.