سعر الجنيه الذهب يتراجع 160 جنيها ليسجل 13600

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر هبوطا بحوالي 160 جنيها ليهبط إلي مستوي 13600 جنيه بدون مصنعية مقابل 13760 جنيها في بداية التعاملات على خلفية هبوط ملحوظ في سعر جرام الذهب عيار 21 وهو المكون للجنيه الذهب في مصر.

سعر الذهب انخفضت انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف مع تراجع الدولار الأمريكي، في ذات الوقت الذي تنتظر الأسواق على مستوى العالم سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية مع التركيز الرئيسي على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفق تقرير جولد بيليون كما انخفض سعر الذهب 0.19 % إلى 1924 دولار للأوقية في الوقت ذاته انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 %.

وفي نهاية الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير في الاجتماع الأول للبنك الفيدرالي الأمريكي في 2023، يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتقليص زياداته في أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أساس في ديسمبر، وسيكون التركيز الرئيسي من قبل المستثمرين على اللهجة التي سيتكلم بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه.

ويميل الذهب، كونه أصلا غير ذي عائد، إلى الاستفادة عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وسائر المعادن، بحسب تقرير جولد بيليون لرصد حركة الذهب.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضية أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة انخفضت في ديسمبر، بينما استمر التضخم في الانخفاض، مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيدا من التباطؤ في تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، في الوقت ذاته يعقد البنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك إنجلترا (BoE) اجتماعات السياسة هذا الأسبوع، وقد يخترق الذهب الدعم عند 1919 دولار وينخفض في نطاق من 1883 دولار إلى 1905 دولار للأونصة

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في آخر تحديث أسبوعي له، إن الموجة الحالية من إصابات فيروس كورونا في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم تقترب من نهايتها، ولم يكن هناك زيادة كبيرة في عدد الحالات خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وإنه مع استمرار انفتاح الاقتصاد الصيني، سيكون هناك طلب أكبر للصناعة والرفاهية على الذهب.