سامح شكرى يصل العاصمة موسكو للقاء مسؤولين روس

كتب أحمد جمعة

وصل منذ قليل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد في بيان صحفي، الاثنين، بأن الوزير شكري من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع كل من وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة "دينيس مانتوروف"، بالإضافة إلى سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي "نيكولاي باتروشيف"، حيث سيناقش مع المسئولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح البلدين.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والروسي للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية/ الأوكرانية وتداعياتها المختلفة.

ويعقد وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مشتركا في العاصمة موسكو.