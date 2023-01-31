زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد على المتهمين بقضية "إعلام الإخوان"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 4 سنوات يوم 31 يناير 2019، سطرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجى، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بقضية "إعلام الإخوان"، بحكمها القاضي بالسجن المشدد 15 سنة لـ 5 متهمين والسجن 5 سنوات لـ 21 متهما من بينهم هشام عبد الله وبراءة متهمين اثنين، فى اتهامهم ببث أخبار كاذبة.

كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أمر بإحالة 28 متهما ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة ، تم إخطار الانتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية.

التحقيقات

حدثت الواقعة فى غضون 2017 ،2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها ، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتأسيس وتولى قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطان العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة جماعة المجلس المصرى للتغيير التى تحرض ضد موْسسات الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.