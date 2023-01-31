زراعة 65011 شجرة بالبحيرة خلال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على أهمية مبادرة "100مليون شجرة "ودورها فى نشر الوعى البيئى وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة مبادرة "100 مليون شجرة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ أعمال التشجير على الطرق الرئيسية والميادين العامة حيث تم زراعة 65011 شجرة ضمن 131185 شجرة بطول 325.4 كم حيث تم زراعة الآتى:

- 3425 شجرة ضمن 19000 شجرة بطول10.5 كم بوادى النطرون.

- 2575 شجرة ضمن 18000 شجرة بطول 16.1كم بدمنهور.

- 5936 شجرة ضمن 10000 شجرة بطول 67.5 كم بإيتاى البارود.

- 8978 شجرة ضمن 10000 شجرة بطول 8.1 كم بالدلنجات.

- 1865 شجرة ضمن 6500 شجرة بطول 24 كم بإدكو.

- 3300 شجرة ضمن 2700 شجرة بطول 16 كم ببدر.

- 3386 شجرة ضمن 5500 شجرة بطول 4.2 كم بأبو حمص.

- 3506 شجرة ضمن 5500 شجرة بطول 10.2 كم بالمحمودية.

- 1134 شجرة ضمن 3085 شجرة بطول 28.5 كم بحوش عيسى.

- 2375 شجرة ضمن 3500 شجرة بطول 19.1 كم بكوم حمادة.

- 3759 شجرة ضمن 6000 شجرة بطول 11.5 كم بأبو المطامير.

- 1285 شجرة ضمن 1400 شجرة بطول 5.2 كم بكفر الدوار.

- 1770 شجرة ضمن 3000 شجرة بطول11 كم بالرحمانية.

- 9460 شجرة ضمن 12000 شجرة بطول 35.5 كم برشيد.

- 12257 شجرة ضمن 25000 شجرة بطول 57.7 كم بشبراخيت.