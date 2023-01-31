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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد فى 12 فبراير

الثلاثاء، 31 يناير 2023 03:13 م
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد فى 12 فبراير المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب أمين صالح

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أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن رفع الجلسة العامة اليوم الثلاثاء على أن تعقد الجلسة التالية يوم الأحد 12 فبراير.
 
وكان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء على 26 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن انشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ،كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة على 3 إتفاقيات .
 
أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، من قانون الغرف السياحية والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته ،وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

مجلس النواب

السياحه

قانون الغرف السياحيه

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