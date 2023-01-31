اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 08:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يتفقد منافذ السلع المدعمة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 06:48 م
رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يتفقد منافذ السلع المدعمة منافذ السلع المدعمة
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد المهندس طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، برفقة مدير إدارة التموين ورئيس الرقابة التموينية منافذ السلع الغذائية المدعمة بشارعى بورسعيد والنصر وأمام مسجد السلام بمدخل المدينة لحصر السلع الموجودة بالمنفذ لاستكمال المنتهي منها.
 
وحرص رئيس المدينة خلال تواجده بالمنافذ على التأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يتم وفق الأسعار المحددة.
 
ووجه أبو حطب مديري إدارات التموين والرقابة التموينية والإدارة الصحية بالرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة على منافذ السلع المدعمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة.
 
جاء ذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين بإمدادهم بما يلزمهم من سلع غذائية ضرورية لسد احتياجاتهم وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
 
منافذ السلع المدعمة فى المنوفية (1)
 
 
منافذ السلع المدعمة فى المنوفية (2)
 
 
منافذ السلع المدعمة فى المنوفية (3)
 
 
منافذ السلع المدعمة فى المنوفية (4)
 
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

رئيس مدينة الشهداء

المنوفيه

اخبار المنوفيه



الموضوعات المتعلقة

التنمية المحلية: سقوط أمطار متوسطة على عدة مدن بمطروح وكفر الشيخ والمنوفية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 06:02 م

طقس شتوى بارد فى المحافظات.. غلق ميناء العريش بسبب ارتفاع الأمواج..الدفع بـ1300 طاقم فنى لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالبحيرة.. أجواء باردة ورياح بالغربية والمنوفية.. والرياح تلغى رحلات البالون الطائر فى الأقصر

الثلاثاء، 31 يناير 2023 04:30 م

"مياه المنوفية" تتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فى مدينة شبين الكوم

الثلاثاء، 31 يناير 2023 04:08 م

محافظ المنوفية يأمر بتشكيل لجنة لتقييم مستوى النظافة بفيشا الكبرى وكفر فيشا

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة