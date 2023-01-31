رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يتفقد منافذ السلع المدعمة

تفقد المهندس طارق أبو حطب، رئيس مركز و مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، برفقة مدير إدارة التموين ورئيس الرقابة التموينية منافذ السلع الغذائية المدعمة بشارعى بورسعيد والنصر وأمام مسجد السلام بمدخل المدينة لحصر السلع الموجودة بالمنفذ لاستكمال المنتهي منها.

وحرص رئيس المدينة خلال تواجده بالمنافذ على التأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يتم وفق الأسعار المحددة.

ووجه أبو حطب مديري إدارات التموين والرقابة التموينية والإدارة الصحية بالرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة على منافذ السلع المدعمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

جاء ذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين بإمدادهم بما يلزمهم من سلع غذائية ضرورية لسد احتياجاتهم وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.