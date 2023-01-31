رئيس الوزراء: قريبا إعلان القائمة الكاملة للشركات المطروحة فى البورصة

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ومسئولى الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أنه يأتى فى إطار متابعة خطة الطرح فى البورصة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن خطة الحكومة للطرح، لافتًا إلى أن هناك جزءا سيكون الطرح فيه عامًا بالبورصة المصرية، وجزء آخر لمستثمرين استراتيجيين.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى بحضور الوزراء المعنيين لإعلان القائمة الكاملة للشركات التى سيتم طرحها.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف شركات برنامج الطروحات فى القطاعات المستهدفة، من حيث الإجراءات التنفيذية للطرح، والجدول الزمنى التقريبى لعمليات الطروحات الحكومية، وتناولت عددًا من الإجراءات التى تتم فى إطار الترويج للفرص الاستثمارية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.