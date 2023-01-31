خطوات دفع فاتورة المياه أونلاين عبر الهاتف المحمول.. اعرف التفاصيل

كتبت - مرام محمد

يعد تطبيق (HCWW 125) والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS، أحد أهم التطبيقات التي أتاحتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتسهيل على العملاء وتمكينهم من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب إلكترونيًا فى أى وقت على مدار اليوم، وتسهيل التواصل وإرسال الشكاوى والمقترحات إلى الشركة، وذلك في إطار تطوير وميكنة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات حول تطبيق (HCWW 125)

أولا: مزايا التطبيق

1- تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو الشكاوى المحاسبية والجودة.

2- إمكانية إرسال صورة من خلال هاتفك أو كاميرا الهاتف، تعبر عن الشكوى.

3- إمكانية التحديد الدقيق لموقع الشكوى على الخرائط الجغرافية.

4- سداد فاتورة المياه "أونلاين".

5- إرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه.

6- التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

7- إرسال إشعارات عن كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

8- "ارسل اقتراحك"، أحد آليات تطوير الخدمة من خلال رسائل المستخدمين.

ثانيا: خطوات سداد فاتورة استهلاك المياه إلكترونيا

1- تحميل تطبيق 125 مجانا على الهاتف المحمول.

2- إنشاء المستهلك حساب بالبيانات المطلوبة.

3- تحديد المستهلك للشركة التابع لها.

4- إدخال المستهلك لرقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه.

5- ستظهر قيمة الفاتورة، ويتاح للمستهلك سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.