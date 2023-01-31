اليوم السابع
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حياة كريمة.. مشروعات المبادرة الرئاسية تخدم 12 ألف نسمة حول بحيرة ناصر بأسوان

الثلاثاء، 31 يناير 2023 04:30 م
حياة كريمة.. مشروعات المبادرة الرئاسية تخدم 12 ألف نسمة حول بحيرة ناصر بأسوان حياة كريمة بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ العديد من المشروعات التى تخدم أهالى قرى بحيرة ناصر، والتى تضم 12 ألف نسمة موزعين على 5 قرى، حيث استمعت لجنة فنية من وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان للأهالى، وذلك بحضور أعضاء لجنة تنمية القرية.

 

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، أنه خلال جلسة الاستماع تم التأكيد أن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان بضرورة رصد المطالب والمشكلات الجماهيرية أولاً بأول وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، والتى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات العامة بجميع القرى والنجوع المستهدفة والتى منها قرى بحيرة ناصر.

 

وأشار إلى أنه تم التواصل والتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية شكوى الأهالى، وخاصة المتعلقة بقطاعى الكهرباء والصحة، كما أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم القيام بتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

 

وتابع، أنه تم تفقد مشروعات توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى ومرشحات مياه الشرب والوصلات المنزلية ، بالإضافة إلى تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة كلابشة الابتدائية والإعدادية، ومشروع تطوير وتركيب خطوط وأعمدة ومحولات الكهرباء بنسب 100% لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية كلابشة بنسبة 65%.


حياة كريمة

بحيرة ناصر

اسوان

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